Названы продукты, которые помогут оздоровить печень

Врачи назвали простые и полезные продукты, необходимые вашей печени для слаженной работы и вывода лишнего жира.

Заботиться о здоровье печени важно еще потому, что от состояния и функционирования органа зависит работа сердца, говорят врачи.

Об этом пишет Страна здоровья.

Особенно важно поддержать здоровье печени при приеме различных препаратов. Наиболее распространенной проблемой является чрезмерное накопление жира в ней, развитие жировой болезни как последствия переедания, малоподвижности, злоупотребления рафинированными углеводами, сахаром.

Если нет противопоказаний, индивидуальной непереносимости, то в рацион нужно включить крестоцветные овощи: от капусты до всех видов зелени – рукколы, шпината и т.д.

Также для печени полезно употреблять куриные яйца. Этот продукт является источником белка и холина – оба вещества оказывают благоприятное влияние на процессы контроля уровня холестерина в крови.

Еще один продукт, помогающий печени активнее освобождаться от токсинов и жиров – свекла. Свекла снижает воспаление, улучшает выведение желчи. Полезны для печени и лимоны. Их употребление тоже борется с воспалением и препятствует увеличению жировых клеток в печеночной ткани.

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