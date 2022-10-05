Медики назвали продукты, которые повышают работоспособность

В этих продуктах есть микроэлементы, которые помогают активизировать мозговую активность и восстановить силы.

С помощью правильного рациона можно поддерживать организм в оптимальном рабочем состоянии. Эксперты рассказали, на какие продукты следует обратить особое внимание.

Об этом сообщает издание Food.inmyroom.

Специалисты рекомендуют добавить в свое меню тыквенные семечки, потому что в их составе есть железо, магний, цинк и другие микроэлементы, с помощью которых можно улучшить свои когнитивные функции, например, повысить концентрацию внимания и память.

Также следует обогатить рацион орехами, потому что они обеспечивают организм энергией, а также улучшают мозговую активность.

Следующий продукт в списке — бананы. Они являются хорошим источником калия, который поддерживает нервную систему и укрепляет сердечную мышцу. Благодаря клетчатке этот фрукт быстро помогает восставить силы и утоляет голод.

Еще добавьте в рацион чернику и другие ягоды, ведь они обладают большим количеством антиоксидантов, защищающих клетки мозга от старения и улучшающие память. Также черника укрепляет иммунитет.

«Курсор» писал ранее, что нутрициолог Екатерина Маркова советует для восполнения железа в организме есть печень трески. Этот продукт также богат полезными минералами и жирорастворимыми витаминами D и А.