Назван лучший продукт для повышения железа в организме

Правильное сбалансированное питание само по себе должно поддерживать уровень всех микроэлементов в норме. Потому это первое, на что стоит обратить внимание при дефиците железа.

Нутрициолог Екатерина Маркова советует для восполнения железа в организме есть печень трески. Этот продукт также богат полезными минералами и жирорастворимыми витаминами D и А.

Эксперт уточнила, в продукте содержится высокая концентрация витамина В12. В то же время она предостерегла от слишком частого употребления продукта. Раз-два в неделю будет вполне достаточно.

Маркова напомнила, что дары моря при этом могут накапливать ртуть, тяжелые металлы.

Чрезмерное употребление может привести к несварению, изжоге или тошноте. Норма продукта в день — не больше 30-40 грамм. Съедать за один раз банку печени трески одному человеку не рекомендуется, так как это может вызвать негативные последствия, особенно у людей с нарушениями работы печени и желчного пузыря, поскольку для правильного расщепления жиров, которыми богата печень трески, необходима желчь. Также нужно обязательно сливать из банки с продуктом масло, которое является консервантом.

Повысить уровень железа в крови помогут также говядина и печень, индейка, гречневая каша, зеленые яблоки, гранат, петрушка.

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