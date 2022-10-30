Медики назвали продукты, которые вредно есть в большом количестве

Большинство продуктов, особенно овощей, весьма полезны, потому что обогащают наш организм различными витаминами и микроэлементами. Но во всем стоит придерживаться нормы. Медики назвали полезные продукты, которыми не стоит злоупотреблять и объяснили почему.

Об этом сообщает Ukr.media.

В этом списке оказалась брокколи. Несмотря на полезные свойства и низкую калорийность, с этим продуктом стоит быть осторожнее. Дело в том, что частое употребление брокколи может способствовать тому, что йод в организме почти не будет усваиваться.

Также медики предупредили о шпинате. Его употребление весьма полезно для организма, потому что он содержит большое количество витамина К и фолиевой кислоты. Но, если вы знаете, что склонны к образованию камней в почках, со шпинатом следует быть более осторожнее, поскольку в нем много солей, а это может усугубить ситуацию.

Еще эксперты рассказали, что не стоит злоупотреблять авокадо, несмотря на то, что в его составе есть различные группы витаминов. Этот продукт весьма калориен, поэтому тем, кто следит за фигурой, не стоит употреблять его каждый день.

«Курсор» писал ранее, что употребление некоторых продуктов питания может продлить вашу жизнь. Добавив их в свой рацион, ваш организм начнет медленнее стареть и будет получать все необходимые витамины и микроэлементы.