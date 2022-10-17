Названы продукты питания, которые могут существенно продлить жизнь

Употребление некоторых продуктов питания может продлить вашу жизнь. Добавив их в свой рацион, ваш организм начнет медленнее стареть и будет получать все необходимые витамины и микроэлементы.

Пища с повышенным содержанием белка, орехи, сезонные овощи и фрукты с высоким содержанием витамина С — все это поможет вам выглядеть и чувствовать себя здоровыми и при этом меньше страдать от депрессии, которая сокращает годы жизни.

Об єтом пишет today.ua.

Первый продукт, на который стоит обратить внимание — рыба. Любая рыба является источником белка, необходимого для полноценной жизнедеятельности человека. Однако, самыми полезными считаются жирные, морские сорта рыбы. Время от времени покупайте морскую капусту, она насытит организм йодом.

Орехи держат в тонусе иммунную систему и являются мощным антиоксидантом, который замедляет процессы старения. Этот продукт помогает наладить работу мужской и женской репродуктивных систем, делают кожу гладкой и шелковистой. Поэтому орехи обязательно нужно есть всем, кто хочет оставаться молодыми и красивыми.

Капуста — еще один продукт, который продлевает молодость. Этот овощ также позитивно влияет на кожу, выравнивает мелкие морщины, а при жевании капусты образуется вещество сульфорафан, которое является прекрасным детоксом и защищает организм от развития рака.

Пока сезон, ежедневно ешьте помидоры, тем самым продлевая себе молодость. Они нормализуют сахар в крови и делают сосуды более эластичными. Употребление помидоров оказывает положительный эффект и на кожу, поэтому можете смело пить томатный сок и добавлять томаты во все блюда.

Высокое содержание витамина С в лимонах — это хороший способ укрепить иммунитет и нормализовать артериальное давление. Лимоны продлевают жизнь, а у женщин, которые употребляют достаточное количество витамина С, кожа более гладкая, а морщин меньше. Рекомендуемая суточная доза для взрослых — 60–90 мг.