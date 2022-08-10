Медики назвали продукты, которые защищают от проблем с памятью

Эксперты назвали продукты питания, которые стоит добавить в свой рацион, потому что они улучшают здоровье, в частности защищают от слабоумия.

Питание напрямую влияет на состояние организма, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы ваш рацион был правильно сбалансированным, разнообразным и полезным. Если хотите улучшить работу мозга и предотвратить в пожилом возрасте развитие деменции, медики советуют включить в меню несколько продуктов.

Об этом сообщает издание Zeenews.

Употребляйте несколько раз в неделю красную рыбу, например, лосося. В нем содержится много витаминов и ненасыщенных омега-3 кислот, которые полезны для мозговой активности и сердечно-сосудистой системы.

Также добавьте в рацион семена льня, в них тоже высокий уровень омега-3 кислот, по сравнению с другими видами растительной пищи. Еще продукт помогает предотвратить преждевременное старение мозга.

Не забывайте о грецких орехах, они также положительно влияют на функционирование головного мозга, а также укрепляют сердце и сосуды.

Обогатите меню шпинатом, ведь он богат на фолиевую кислоту, употребление которой способно предотвратить риск развития деменции.

«Курсор» писал ранее, что многие люди сталкиваются с проблемами памяти в пожилом возрасте. На это влияют как физические, так и психологические факторы. Результаты нового исследования могут предложить простое решение для лечения проблем с памятью в пожилом возрасте.