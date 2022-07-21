Медики назвали продукты, медленно «убивающие» здоровье

Питание является важным факторов, который напрямую влияет на состояние человеческого здоровья, поэтому нужно следить, чтобы продукты были качественными и полезными. Эксперты рассказали, что стоит ограничить в рационе, чтобы уберечь свое здоровье.

Об этом сообщает издание Interesno.

В первую очередь, медики рекомендуют отказаться от газированной воды, потому что в ее составе очень много сахара и искусственных добавок, которые вредят организму, особенно при регулярном употреблении. Такие напитки могут вызвать проблемы с зубами, а также кожей и гормональным фоном у женщин.

Также следует исключить картофельные чипсы, потому что в их составе есть крайне опасная субстанция — акриламид. Это химическое соединение значительно увеличивает риск развития самых разнообразных видов раковых заболеваний.

В этом списке еще оказались мясные деликатесы. Да, иногда хочется съесть копченой колбаски, сосиски, ветчины и других мясных полуфабрикатов, но не употребляйте их каждый день. В их составе есть нитраты, натрий, консерванты и прочая «химия», которая вызывает привыкание и провоцирует в организме воспалительные процессы.

Подсолнечное масло еще один продукт, с которым нужно быть осторожнее, потому что его ежедневное употребление может вызвать проблемы со здоровьем. Дело в том, что в составе подсолнечного масла есть трансжиры, которые могут стать причиной многих заболеваний.

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