Медики назвали продукты, медленно «убивающие» здоровье

17:44, Сегодня
Общество, Полезные советы
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Фото: pixabay.com

Ученые настоятельно рекомендуют ограничить употребление этих продуктов, которые они «медленно» убивают наше здоровье.

Питание является важным факторов, который напрямую влияет на состояние человеческого здоровья, поэтому нужно следить, чтобы продукты были качественными и полезными. Эксперты рассказали, что стоит ограничить в рационе, чтобы уберечь свое здоровье.

Об этом сообщает издание Interesno.

В первую очередь, медики рекомендуют отказаться от газированной воды, потому что в ее составе очень много сахара и искусственных добавок, которые вредят организму, особенно при регулярном употреблении. Такие напитки могут вызвать проблемы с зубами, а также кожей и гормональным фоном у женщин.

Также следует исключить картофельные чипсы, потому что в их составе есть крайне опасная субстанция — акриламид. Это химическое соединение значительно увеличивает риск развития самых разнообразных видов раковых заболеваний.

В этом списке еще оказались мясные деликатесы. Да, иногда хочется съесть копченой колбаски, сосиски, ветчины и других мясных полуфабрикатов, но не употребляйте их каждый день. В их составе есть нитраты, натрий, консерванты и прочая «химия», которая вызывает привыкание и провоцирует в организме воспалительные процессы.

Подсолнечное масло еще один продукт, с которым нужно быть осторожнее, потому что его ежедневное употребление может вызвать проблемы со здоровьем. Дело в том, что в составе подсолнечного масла есть трансжиры, которые могут стать причиной многих заболеваний.

«Курсор» писал ранее, какие продукты предотвращают деменцию и проблемы со зрением у женщин.

 

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Автор материала:
Кати Гиршин
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