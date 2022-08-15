Медики назвали продукты, после которых не стоит чистить зубы

Стоматолог Мэдисон Каплан перечислила продукты питания, после которых не стоит чистить зубы, потому что можно повредить эмаль.

Бытует мнение, что зубы нужно чистить после каждой трапезы, тогда они будут более здоровыми. Однако стоматолог Мэдисон Каплан говорит, что это необязательно, потому что после употребления некоторых продуктов есть риск повредить зубную эмаль.

Об этом сообщает издание Storinka.

Специалист отметила, что не нужно чистить зубы после употребления кофе, апельсинового сока, газированных напитков или воды с добавлением цитрусовых, потому что все эти кислые напитки с последующей чисткой зубов в течение часа могут привести к повреждению эмали.

«Щетинки «втирают» кислоту в ячеистую эмаль зубов, что впоследствии может привести к необратимому повреждению», — заявила врач, посоветовав после того же кофе просто прополоскать рот водой.

По ее словам, раз в полгода рекомендуется проводить профессиональную гигиену полости рта, так как за это время накапливается и минерализуется налет в тех местах, которые пациенту трудно очистить во время домашней ежедневной гигиены.

Профилактический осмотр у стоматолога рекомендуется проводить не реже одного раза в полгода.

«Чем дольше пациент не появляется в кабинете стоматолога — тем выше риск жалких последствий», — подчеркнул специалист.

«Курсор» писал ранее, какой напиток стоит ограничить в рационе, потому что он может серьезно навредить зубной эмали.