Медики назвали напиток, который вредит зубной эмали

Исследователи из Бернского университета выяснили, какой напиток стоит ограничить в рационе, потому что он может серьезно навредить зубной эмали.

Ученые из Швейцарии не рекомендуют часто употреблять чай каркаде, потому что, как оказалось, он серьезно вредит зубной эмали.

Об этом сообщает издание «Вокруг света».

Исследователи протестировали около сотни различных напитков, продуктов питания и лекарственных средств, чтобы выяснить, как они влияют на состояние зубов и могут ли привести к развитию кариеса. И на первом месте по вредности оказался чай каркаде. Следом идут сладкие газированные напитки и крепкий алкоголь.

Эксперты провели эксперимент на обычных и молочных зубах, которые остались в кабинетах дантистов. Они погружали их на несколько минут в разные жидкости, а после измеряли жестокость зубной эмали. И выяснили, что навредить ей способны напитки, у которых высокий уровень кислотности.

Если рассматривать с этой точки зрения, то самым безопасным для зубов оказалось натуральное красное вино, потому что в его составе есть вещества, которые нейтрализуют негативное влияние кислоты на зубы.

Авторы исследования говорят, что чай каркаде обладает полезными для здоровья свойствами, поэтому от него отказываться не нужно, но и пить его каждый день крайне не рекомендуется. А после употребления напитка нужно прополоскать рот водой.

«Курсор» писал ранее, почему не рекомендуется пить горячий чай.