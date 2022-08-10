Медики назвали простой способ улучшить здоровье почек

Эксперт Джулия Дж. Скиалла рассказала, с помощью какого простого способа можно избежать заболеваний почек и улучшить их работу.

Согласно результатам Национального исследования здоровья и питания, люди, которые употребляют мало овощей и фруктов, намного чаще страдают проблемами с почками.

Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Ученые в ходе исследования сделали поправки на демографические показатели, объем талии, наличия диабета и высокого кровяного давления среди участников и пришли к выводу, что пациенты с хронической болезнью почек включали в свой рацион меньше фруктов и овощей.

Эксперт Джулия Дж. Скиалла отметила, что их употребление положительно сказывается на организме, потому что в составе фруктов и овощей есть множество витаминов, полезных микроэлементов и антиоксидантов. Для того чтобы минимизировать риск возникновения заболевания почек, нужно обогащать организм именно такими продуктами.

По словам исследователей, сбой в работе почек может привести к серьезным осложнениям, в частности высокому давлению и проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Ученые хотят провести больше исследования на эту тему, чтобы понять связь между потреблением фруктов и овощей и хронической почечной болезнью.

«Курсор» писал ранее, что почки являются главным фильтром нашего организма, поэтому важно следить за тем, чтобы орган нормально функционировал и обеспечивал очищение крови от токсинов и вредных веществ. Медики назвали ряд признаков, которые могут указывать на нарушение почек, поэтому их нельзя игнорировать.