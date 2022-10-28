Медики назвали самые доступные способы продления жизни

Организм нуждается в отдыхе и полноценном сне. В ином случае, вы рискуете прожить меньше, чем могли бы.

Врачи говорят: каждому из нас под силам продлить свою жизнь и продлить ее максимально полноценно, без дискомфорта и болезней.

Об этом пишет Страна здоровья.

Если хотите жить долго и счастливо, стоит задуматься над правильным питанием, говорят специалисты. Взрослым людям нужно умеренно есть сахар и рафинированные углеводы, а также контролировать количество насыщенного жира и соли в своих блюдах.

Необходимо сократить количество сахара и насыщенных жиров до десяти процентов от общего количества энергии, жиров – до 30 процентов, соли – до чайной ложки в день.

Обязательно включайте в ежедневный рацион такие продукты, как овощи и фрукты, бобовые культуры, цельнозерновые продукты, орехи. Нужно высыпаться и достаточно двигаться: уровень физической активности должен составлять минимум 150 минут в неделю.

Также организму полезны правильная гигиена труда и отсутствие перенапряжения и переутомления на рабочем месте, отказ от употребления табака и алкогольных напитков.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.