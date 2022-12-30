Медики назвали самые полезные для сердца овощи: обязательно включите в рацион

Снизить риск развития сердечных болезней, на которые приходится треть смертей в мире, поможет сбалансированное питание и большое количество овощей-фруктов в рационе.

В современном мире болезни сердца стали одной из главных причин смертности. И во многом в этом виноваты малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Ведь большинство продуктов, которыми мы привыкли перекусывать во время работы или завтракать, чтобы не терять много времени на готовку, негативно сказываются на работе сердца.

Врачи при этом говорят, что правильное питание способно в разы снизить риски развития сердечных болезней. Доказано также, что определенные продукты могут влиять на артериальное давление, уровень триглицеридов, холестерина и различные воспаления. Именно эти факторы могут стать одной из первых причин развития недугов.

По словам кардиологов, чтобы максимально укрепить здоровье сердца, следует обратить внимание на листовые овощи. Особенно среди них выделяют шпинат и капусту, которые ценятся за большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов.

Такие овощи являются отличным источником витамина К, который помогает защитить артерии и способствует правильному свертыванию крови. Питательные нитраты снижают кровяное давление, уменьшают жесткость артерий и улучшают функцию клеток, выстилающих кровеносные сосуды.

В ходе одного из исследований было обнаружено, что увеличение потребления листовых овощей было связано со снижением сердечно-сосудистых проблем на 16%. Помимо этого, врачи рекомендуют включить в рацион рыбу, орехи, ягоды, авокадо, черный шоколад и бобовые.