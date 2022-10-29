Медики назвали самые вредные завтраки: лучше навсегда отказаться

Завтрак – это основной прием пищи, с него начинается день для вашего организма. Его нельзя пропускать и избирательно подходить к выбору пищи.

Давайте рассмотрим варианты пяти самых вредных завтраков и разберемся, почему же нельзя так питаться по утрам.

Об этом пишет healthinfo.ua.

Бутерброд из белого хлеба с колбасными изделиями

Попадая в ваш пустой желудок, такая пища определенно плохо влияет на всю пищеварительную систему. Белый хлеб – это быстрые углеводы, которые насыщают наш организм энергией примерно на 40 минут, а затем вы потянитесь за следующим бутербродом. Кроме того, такие углеводы потому и называются быстрыми, так как быстро уходят в жир, а значит в лишние сантиметры на талии.

Ну а из чего делают колбасные изделия, мы все хорошо знаем. Если, конечно, речь не идет о домашней колбасе. В них содержится масса различных вкусовых добавок и консервантов, которые очень вредны для организма. Но если вы хотите полотно позавтракать, тогда вместо белого хлеба возьмите цельнозерновой, ржаной или хлеб с отрубями. Вместо колбасы возьмите запечённую индейку, куриное филе со специями. Это и вкусно и полезно.

Гранола

Гранола – это традиционный американский завтрак, который совсем недавно приобрел популярность и в наших широтах. Хорошие производители делают гранолу на основе овсяных хлопьев, злаков, орехов, меда, и все это запекается в духовке. Такой завтрак действительно очень вкусный и полезный. Но то, что продают по доступным ценам в нашей стране, – это жаренные с сахаром на масле овсяные отходы. Не совсем полезно, согласитесь?

Плавленые сырки

Особенно те, которые с различными наполнителями. Если вы хотя бы раз заглядывали в их состав, то наверняка знаете, что в их составе есть пальмовое масло, усилители вкуса и аромата и консерванты. Такие сырки можно легко заменить домашним творогом и сырками, приготовленными в домашних условиях.

Цитрусовые

Что бы там не говорили о половинке грейпфрута на завтрак, для желудка это не совсем полезно. Цитрусовые на завтрак раздражают стенки желудка, и в дальнейшем это может стать одной из причин гастрита. Однако в целом апельсины, грейпфруты и лимоны есть по утрам полезно, но не на голодный желудок. Лучше всего через 20-30 минут после овсянки.

Дрожжевая выпечка

Кофе с круассаном – мечта романтика. Так уж повелось, что страницы социальных сетей пестрят именно такими стильными и аппетитными картинками. Но на самом деле дрожжевая выпечка способствует повышенному образованию желудочных газов. Появляется очень неприятное ощущение вздутости живота, которое доставляет сильный дискомфорт. От выпечки на завтрак стоит отказаться, иначе организму может быть причинен серьезный вред.