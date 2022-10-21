Медики назвали самый вредный хлеб, который стоит исключить из рациона

Медики назвали самый вредный хлеб, который может быть опасен для здоровья и его употребление в пищу крайне нежелательно. Речь идет об изделиях из муки высшего сорта — в таком продукте отсутствует зерновая оболочка, пищевые волокна, также в нем совсем нет витаминов группы B.
Об этом пишет «МедикФорум».
Гастроэнтерологи сообщают, что мука высшего сорта не имеет «зародыша» белка, в котором содержится много микроэлементов, витаминов и антиоксидантов. Из этого можно сделать вывод, что белый хлеб лишен всего ценного для организма человека.
Белый хлеб практически весь состоит из углеводов, крахмала, соли и сахара. По сравнению с ним ржаной для здоровья полезнее, считают врачи. В ржаном хлебе больше витаминов, и он стимулирует работу кишечника.
Хлеб из ржаной муки не рекомендуют употреблять людям, страдающим от гастрита, язвенных болезней и отчасти панкреатопатией.
Самые полезные для здоровья сорта хлеба — это серые. В них содержится пшеничная и ржаная мука.
Ранее «Курсор» рассказывал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.