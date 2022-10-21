Медики назвали самый вредный хлеб, который стоит исключить из рациона

Самым опасным для здоровья, по мнению врачей, является хлеб, который выпечен из муки высшего сорта.

Медики назвали самый вредный хлеб, который может быть опасен для здоровья и его употребление в пищу крайне нежелательно. Речь идет об изделиях из муки высшего сорта — в таком продукте отсутствует зерновая оболочка, пищевые волокна, также в нем совсем нет витаминов группы B.

Об этом пишет «МедикФорум».

Гастроэнтерологи сообщают, что мука высшего сорта не имеет «зародыша» белка, в котором содержится много микроэлементов, витаминов и антиоксидантов. Из этого можно сделать вывод, что белый хлеб лишен всего ценного для организма человека.

Белый хлеб практически весь состоит из углеводов, крахмала, соли и сахара. По сравнению с ним ржаной для здоровья полезнее, считают врачи. В ржаном хлебе больше витаминов, и он стимулирует работу кишечника.

Хлеб из ржаной муки не рекомендуют употреблять людям, страдающим от гастрита, язвенных болезней и отчасти панкреатопатией.

Самые полезные для здоровья сорта хлеба — это серые. В них содержится пшеничная и ржаная мука.

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