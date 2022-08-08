Медики назвали симптомы, которые могут предупредить о начале болезни Паркинсона

Неврологи рассказали о симптомах, которые позволят заметить болезнь на начальной стадии. Специалисты посоветовали обращать внимание на некоторые изменения в организме, которые могут означать начало недуга.

Медики назвали ряд безобидных, на первый взгляд, симптомов, которые могут указывать на развитие болезни Паркинсона.

Об этом пишет grodno24.

Прежде всего, стоит обратить внимание на беспокойный сон. Для болезни Паркинсона характерны нарушения фазы быстрого сна. Люди, которые становятся жертвами недуга, начинают активно двигаться во сне, при этом после пробуждения не помнят своих действий. Кстати, у некоторых двигательная активность такая сильная, что случаются травмы.

Еще один тревожный симптом — потеря обоняния. У 90% больных паркинсонизмом в самом начале развивающегося недуга утрачивается способность распознавать запахи. Это происходит за несколько лет до появления типичных симптомов — тремора и двигательных проблем.

Тревожность. Становящееся постоянным ощущение тревоги, не связанное с конкретными событиями, — еще один возможный признак болезни Паркинсона, который может начать проявляться за десять лет до узнаваемых симптомов. Такая тревожность возникает из-за происходящих изменений в биохимии мозга. Также при этом может наблюдаться депрессивность.

Расстройства ЖКТ. Для ранней стадии болезни Паркинсона также бывают характерны участившиеся нарушения в работе кишечника, проблемы с пищеварением. Последние научные исследования указывают на имеющуюся связь между бактериальным составом кишечника и состоянием мозга.

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