Медики назвали спортивные привычки, замедляющие старение

Доктор Джейкоб Хаскалович рассказал, что подобные упражнения улучшают настроение и к тому же снижают нагрузку на суставы.

Физическая активность должна присутствовать в жизни каждого человека, потому что она положительно сказывается и на физическом, и на эмоциональном здоровье. Более того, есть спортивные упражнения, с помощью которых можно замедлить процесс старения.

Об этом сообщает Medicalanswers.

Доктор Джейкоб Хаскалович отметил, что спорт снижает вероятность развития многих заболеваний, в том числе сахарного диабета, депрессии и деменции. Также он рассказал, какая физическая активность продлевает жизнь.

Речь идет о выполнении упражнений с малой ударной нагрузкой. Такие занятия улучшают настроение и снижают нагрузку на суставы. Можно заниматься йогой, ходьбой, ездой на велосипеде или плаванием. Но стоит постараться, чтобы тренировка включала и кардио, и силовые упражнения. В идеале физической активности нужно уделять 30 минут в день пять дней в неделю или 150 минут в неделю в целом.

Второй вид активности — регулярное растяжение. Она позволит избежать физической боли, которая может появиться по мере старения организма. Относительно наиболее подходящих упражнений посоветуйтесь с врачом.

И третий вид — поднятие по лестнице. Это, как оказалось, помогает замедлить старение и укрепить выносливость организма.

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