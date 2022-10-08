Ученые раскрыли секрет питания, замедляющий старение

Американские ученые из Медицинского института Говарда Хьюза и Техасского университета выяснили, что один из рецептов долголетия «спрятан» в режиме питания.

Об этом сообщает Ukr.Media.

Специалисты провели эксперимент на мышах, который длился четыре года и выяснили, что ограничение калорий и питания только в определенное время суток значительно увеличивает продолжительность жизни. По их словам, снижение рациона калорийности рациона на 30% продлило жизнь грызунов в среднем на 10%, а кормление мышей только в ночное время, когда они наиболее активны — на 35%. Для людей аналогичный план питания ограничивал бы прием пищи дневными часами.

Ученые отметили, что решающую роль в процессе старения играет метаболизм. Впоследствии гены, связанные с воспалением, становятся активнее, а гены, регулирующие обмен веществ, наоборот, менее активными. Ограничение калорий помогает восполнить эти генетические конфигурации, возникающие по мере старения организма.

Специалисты надеются, что их работа уже в ближайшем будущем поможет найти новые способы продлить жизнь не только лабораторным животным, но и людям.

«Курсор» писал ранее, что израильские ученые нашли способ замедлить биологический процесс старения у людей. Результаты их исследования были опубликованы в научном журнале Aging.