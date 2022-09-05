Медики назвали сухую кожу возможным симптомом проблем с почками

Сухая кожа в неких вариантах является свидетельством сбоя в работе почек. Соответствующие данные приводятся в отчете медиков из Национального фонда почек США.

По словам экспертов, кожа часто реагирует на внешние и внутренние раздражители. частенько она выдает в частности сбои в работе тех либо других органов. Когда почки здоровы, эффективно выводят из тела избыточную жидкость и отходы жизнедеятельности.

Также таким образом организму проще производить эритроциты, повышается крепкость костей, а кровь поступает достаточно минералов. Если кожа становится сухой и зуд, это может говорить в пользу того, что почкам не удается сохранять нормальный баланс питательных веществ.

Специалисты Fresenius Kidney Care обращают внимание, что если орган не фильтрует кровь в обычном режиме, там происходит накопление токсинов. В таком случае кожа может изменять цвет, становится серой, желтой или бледной.

При болезнях почек также возможен отек, затрагивающий конечности и лицо. Это обусловлено чрезмерным скоплением жидкости. Насторожиться следует, когда у человека постоянно опухают глаза. У людей с терминальной стадией поражения почек нередким явлением является сыпь и волдыри на теле.

Также под кожей образуются отложения кальция. Чаще это актуально для локтевых, коленных, а также пальцевых суставов. В то же время ставить диагноз может только врач, поэтому при наличии тревожных проявлений лучше обратиться к специалисту за консультацией.

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