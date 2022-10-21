Медики назвали три напитка, которые выведут токсины из организма

Очистить организм от токсических веществ и ускорить процесс избавления от лишнего веса можно при помощи трех простых напитков, которые следует пить перед сном.

В сочетании с правильным питанием, регулярными занятиями спорта и полноценным сном, подобные напитки уже в скором времени дадут заметный результат.

Чай с корицей

Этот напиток подойдет тем, кто привык вечером пить теплый сладкий чай. Корица заменит сахар и будет полезной в борьбе с лишним весом. Она насыщена антиоксидантами и обладает противовоспалительными свойствами, благодаря чему можно предотвратить ожирение. Помимо прочего в корице содержится лептин — гормон сытости, который поможет дольше не испытывать чувство голода. А присутствие циннамальдегида ускорит процесс обмена веществ.

Чтобы приготовить чай, необходимо стакан воды довести до кипения, всыпать чайную ложку корицы. Затем процедить полученную жидкость в чашку. После того, как чай настоится, можно добавить мед. Рекомендуется пить напиток за полчаса до сна.

Смузи с огурцом и петрушкой

Напиток хорошо готовить в летний период, поскольку он поможет не допустить обезвоживания организма и быстро освежиться. Смузи на основе огурца и петрушки эффективно борется с вздутием живота и помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Более того напиток способствует ускорению метаболизма. При регулярном употреблении смузи поможет организму быстрее сжигать жиры. Преимущество огурца в том, что при низком содержании калорий, он богат питательными веществами, в том числе витаминами А, В и К, а также фолатами. Петрушка является натуральным мочегонным средством, которое может выводить токсины и избыток жидкости. Более того, эта зелень поддерживает баланс сахара в крови и нормальную работу пищеварительной системы.

Для приготовления смузи необходимо разрезать огурец на мелкие кусочки, взять несколько веточек петрушки и измельчить в блендере. Для усиления вкуса в полученную смесь можно добавить тертый имбирь и сок лимона.

Чай хельба

Для его приготовления используют семена пажитника, которые являются отличным источником питательных веществ и помощником в сжигании калорий. Семена пажитника улучшают пищеварение, действуют как противовоспалительное средство, богатое антиоксидантнами. Чай хельба можно пить не только на ночь, поскольку он считается одним из самых простых способов выведения токсинов из организма.

Для его приготовления необходимо в кипящую воду добавить чайную ложку семян пажитника. Когда цвет семян начнет тускнеть, жидкость необходимо процедить и перелить в чашку.