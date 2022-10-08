Медики назвали новые симптомы коронавируса: важно не пропустить

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру и у него появляются новые симптомы. Так, многие из тех, у кого обнаружен вирус, страдают от потери слуха, шума в ушах или головокружения.

По оценкам ученых, которые базируются на данных о тестах и ​​симптомах, полученных от миллионов участвующих пользователей приложения, в Великобритании насчитывается 2,6 миллиона больных COVID.Так, в Англии сейчас болеет 1 человек из 60. Большинство людей знают, что сейчас нужно обращать внимание на боль в горле и температуру.

Потеря обоняния сейчас уже очень редко встречается.

Теперь медики предупреждают, что симптомами вируса является инфекция уха.

Исследование, проведенное отделением отоларингологии хирургии головы и шеи Гарвардской медицинской школы в Бостоне, штат Массачусетс, пришло к новым выводам. Результаты показывают, что инфекция уха может лежать в основе связанных с COVID-19 проблем со слухом и головокружением, сообщили медики.

Эксперты отмечают, что если у вас болит горло, и вы чихаете, это может быть хорошим признаком и означать, что у вас простуда, а не Covid.

Ранее «Курсор» сообщал, что найден препарат, снижающий риск смерти от COVID-19 на 81%.