Медики назвали три продукта для борьбы с усталостью

Эксперты перечислили продукты питания, которые стоит добавить в свой рацион, потому что они помогают бороться с чувством усталости.

Современный ритм жизни забирает много энергии, и многие люди восполняют ее не здоровыми способами. Медики поделились списком продуктов, которые помогают бороться с усталостью и стрессом.

Об этом сообщает издание Womanhit.

Овсянка

Американские исследователи утверждают, что утро нужно начинать с овсяной каши (натуральной, а не быстрой приготовления), потому что она заряжает организм энергией и улучшает мозговую активность. Достаточно одной тарелки овсянки в день или через день, чтобы не чувствовать себя уставшим.

Орехи

Это очень полезный, но калорийный продукт, поэтому с орехами нужно быть осторожнее сидящим на диете. Эксперты отмечают, что в орехах содержится много витаминов, минералов и аминокислот, которые помогают поддерживать работу организма, в частности, повышают продуктивность.

Яйца

Прекрасный продукт для начала дня, если вы не перевариваете овсянку. Огромное количество белка, содержащегося в яйце, позволяет избежать его дефицита, если вы разбавите рацион блюдами из яиц хотя бы несколько раз в неделю. К тому же, употребляя в пищу яйца, вы поддерживаете оптимальный уровень сахара, а этот фактор также важен для поддержания энергии.

«Курсор» писал ранее, каких продуктов стоит избегать, чтобы не чувствовать усталость.