Медики назвали явные признаки высокого уровня сахара в крови

Количество сахара в нашей крови имеет жизненно важное для того, как организм использует энергию, наряду с другими важными функциями, и если ваш уровень не соответствует норме, могут развиться тонкие, но серьезные симптомы.

Медики назвали физические признаки того, что уровень сахара в крови слишком высок.

Об этом пишет Страна здоровья.

Увеличение позывов к мочеиспусканию — один из наиболее распространенных признаков высокого уровня сахара в крови является мочеиспускание чаще обычного. Это происходит потому, что, когда сахар накапливается в кровотоке, организм пытается вывести его через мочу. Этот процесс может иметь несколько других физических эффектов.

Чувство жажды объясняется тем, что частое мочеиспускание лишает организм жидкости, а когда сахар в крови покидает тело, он фактически вымывает жидкость из других тканей. Это может привести к усилению жажды. Если вы чувствуете необходимость пить больше воды, чем обычно, но обнаруживаете, что ваша жажда не утолена, рекомендуется обратиться к врачу.

Постоянное чувство голода связано с тем, что высокий уровень сахара в крови фактически не позволяет вашему телу использовать сахар (глюкозу) в качестве топлива, поэтому организму нужно больше еды, чтобы компенсировать это. Даже если вы едите больше, вы можете обнаружить, что вы потеряете вес, поскольку высокий уровень сахара в крови может привести к тому, что организм начнет сжигать свои запасы жира для получения энергии.

Растущая усталость часто сопровождает развитие диабета. Уровень сахара в крови часто становится хронически повышенным, потому что организм стал устойчив к инсулину, гормону, который помогает клеткам использовать сахар для получения энергии. Не имея этого источника энергии, человек с высоким уровнем сахара в крови может часто ощущать усталость.

Покалывание или онемение кожи. Хронически высокий уровень сахара в крови может повредить нервы по всему телу, что называется диабетической нейропатией. Наиболее распространенной формой является периферическая невропатия, поражающая ступни, голени, кисти и руки. Вы можете почувствовать покалывание, жжение, онемение, снижение чувствительности к боли или температуре, острые боли или судороги в пораженных участках.

Размытое зрение или частые головные боли. Высокий уровень сахара в крови может вызвать отек и искажение хрусталика глаза, что приводит к нечеткому или двоящему в глазах. Диабет может вызвать протекание кровеносных сосудов в сетчатке или аномальный рост новых кровеносных сосудов, что приводит к проблемам со зрением и состоянием, называемым диабетической ретинопатией. Это основная причина слепоты у взрослых.

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