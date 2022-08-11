Медики обнаружили новую удивительную пользу винограда

Исследователи из Университета Западной Новой Англии выяснили, что употребление винограда приносит здоровью удивительную пользу.

Медики рекомендуют употреблять виноград, потому что его ягоды содержат множество витаминов и полезных веществ, поддерживающих организм в тонусе. Но, как выяснили в недавнем исследовании ученые из Университета Западной Новой Англии, употребление ягод также может продлить жизнь.

Об этом сообщает MDPI.

Эксперт Джон Пеццуто и его команда провела эксперимент, который показал, что ежедневное употребление винограда (чуть менее двух стаканов) с диетой, включающей высокое содержание жира, приводит к уменьшению ожирения печени и увеличению продолжительности жизни.

По словам исследователя, работа с виноградом показала реальные изменения в генетической экспрессии – процессе, при котором наследственная информация генов используется для синтеза белка или РНК.

Употребление ягод с пищей, содержащей много жира, повысило в организме уровень антиоксидантных генов и замедлило процессы старения.

В другом исследовании ученые выяснили, что употребление винограда положительно сказывается на когнитивных функциях человека.

«Курсор» писал ранее, что американские ученые в ходе исследования заявили, что употребление винограда помогает снизить в крови уровень «вредного» холестерина.

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