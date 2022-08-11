Медики обнаружили новую удивительную пользу винограда

Медики рекомендуют употреблять виноград, потому что его ягоды содержат множество витаминов и полезных веществ, поддерживающих организм в тонусе. Но, как выяснили в недавнем исследовании ученые из Университета Западной Новой Англии, употребление ягод также может продлить жизнь.
Об этом сообщает MDPI.
Эксперт Джон Пеццуто и его команда провела эксперимент, который показал, что ежедневное употребление винограда (чуть менее двух стаканов) с диетой, включающей высокое содержание жира, приводит к уменьшению ожирения печени и увеличению продолжительности жизни.
По словам исследователя, работа с виноградом показала реальные изменения в генетической экспрессии – процессе, при котором наследственная информация генов используется для синтеза белка или РНК.
Употребление ягод с пищей, содержащей много жира, повысило в организме уровень антиоксидантных генов и замедлило процессы старения.
В другом исследовании ученые выяснили, что употребление винограда положительно сказывается на когнитивных функциях человека.
«Курсор» писал ранее, что американские ученые в ходе исследования заявили, что употребление винограда помогает снизить в крови уровень «вредного» холестерина.
Еще мы писали, какой фрукт замедляет старение.