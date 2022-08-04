Медики назвали ягоду, которая снижает уровень холестерина в крови

Американские ученые в ходе исследования заявили, что употребление этих ягод помогают снизить в крови уровень «вредного» холестерина.

Ученые из Калифорнийского университета и Департамента медицины Лос-Анджелеса провели исследование и отметили, что свой рацион необходимо обогащать виноградом. Как оказалось, эти ягоды повышают разнообразие кишечных бактерий и снижает уровень холестерина в крови.

Об этом сообщает издание Nutrients.

Исследователи провели эксперимент, в котором участники на протяжение 4 недель употребляли каждый день по 46 г виноградного порошка (как полтора стакана свежего). В этот период добровольцы придерживались диеты с низким содержанием клетчатки и полифенолов, которыми богаты ягоды винограда. Через месяц эксперты измерили уровень микробного разнообразия в кишечнике участников с помощью индекса Шеннона.

Результаты показали, что в микробиоме участников увеличилось количество полезных бактерий, а также у них снизились показатели общего уровня холестерина на 6,1% и холестерина липопротеинов низкой плотности на 5,9%. Уровни желчных кислот, связанных с метаболизмом холестерина, упали на 40,9%.

Но эксперты отмечают, что виноград не стоит употреблять тем, кто страдает ожирением, а также людям с язвой желудка, сахарным диабетом, сердечной недостаточностью.

«Курсор» писал ранее, что в ходе исследования удалось установить, что если на губах возникает слишком много гранул Фордайса, то это может указывать на развитие гиперлипидемии. Или иными словами – в крови присутствует слишком много «плохого» холестерина.