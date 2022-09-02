Медики перечислили пять неочевидных симптомов рака: на что обращать внимание

Любое изменение в организме, внешнем виде или самочувствии должны насторожить и стать поводом для визита к врачу.

Эксперты некоммерческой организации AARP нзвали пять ключевых симтомов, которые могут свидетельствовать о развитии рака в организме и часто остаются без внимания.

Об этом сообщила газета Express, передает Корреспондент.

Отмечается, что признаки рака, как правило, достаточно трудно обнаружить на ранних стадиях, так как они не вызывают недомогание.

Так отвисшие веки могут сигнализировать о раке легких, трудности с глотанием – о раке пищевода, длительная охриплость, не связанная с простудой – о раке гортани.

Специалисты также рекомендуют обратиться за медицинской консультацией в случае непроходящего вздутия живота, так как это может быть симптомом рака яичников.

Кроме того, следует обращать внимание на изменение цвета мочи: темно-коричневая моча может свидетельствовать о раке поджелудочной железы, а моча с красным оттенком – о раке почек, мочевого пузыря или простаты.

Как ранее сообщал Курсор, фруктовые соки негативно влияют на избавление от лишних килограммов, что обусловлено их составом. Из-за усилий маркетологов многие люди по всему миру считают, что соки исключительно полезные и их стоит пить во время диеты, но это не так.