Медики перечислили специи, которые помогают растворять тромбы

Специи не только придают блюдам необычный и пикантный вкус, но еще и обладают рядом полезных свойств. Медики назвали приправы, с помощью которых можно растворить тромбы и предотвратить проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает Wworld.

Куркума

Активным ингредиентом куркумы является куркумин, который обладает антикоагулянтной (разжижающей кровь) активностью. В ходе специального исследования ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление куркумы может помочь поддерживать статус антикоагулянта. Рекомендуемая доза специи составляет от 500 до 2000 мг в день.

Имбирь

Было доказано, что имбирь снижает агрегацию тромбоцитов, тромбоциты слипаются вместе, образуя кровяной поток – у пациентов с ишемической болезнью сердца. Последующие лабораторные исследования показали, что соединения имбиря (гингеролы и шогаолы) угнетают выработку тромбоксана, вещества, которое, как известно, стимулирует агрегацию тромбоцитов.

Каенский перец

Капсаицин является активным ингредиентом красной специи, который придает ей характерный огненный вкус. В недавнем исследовании с использованием человеческой крови, кайенский перец продемонстрировал значительное сокращение времени свертывания крови.

Корица

Эта специя содержит кумарины – природные оккультные вещества, обладающие антикоагулянтными свойствами. Корица кассия содержит большее количество кумаринов. Максимальное безопасное суточное количество корицы кассии составляет 8 мг в день для взрослого человека.

«Курсор» писал ранее, какие специи можно добавить в кофе для большего вкуса и пользы.