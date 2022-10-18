Доктор рассказала, какие специи можно добавить в кофе для большего вкуса и пользы

Как насчет того, чтобы улучшить вкус кофе, добавив несколько специй?
Портал Health Shots поговорила с доктором Дипти Локешаппой, чтобы она предложила несколько лучших специй, которые можно добавлять в кофе и которые могут улучшить его вкус и пользу.
1. Корица
Вместо воды с лимоном многие люди начинают свой день с чая с корицей. Чтобы оживить свое утро, вы также можете добавить эту удивительную пряность в чашку кофе. «Она обладает антиоксидантным содержанием и, как было доказано, укрепляет иммунную систему», — сказала доктор.
2. Кардамон
Просто добавьте небольшое количество кардамона в чашку свежесваренного кофе, чтобы ощутить его прекрасный вкус и аромат. Он содержит клетчатку, а также дополнительные необходимые минералы, которые, как считается, улучшают кровообращение.
Кардамон может быть полезен при таких проблемах, как расстройство желудка, газы, кислотность и запоры. Если у вас плохое дыхание и вы испытываете тошноту и рвоту, кардамон может помочь. Добавьте его в следующий раз, расслабьтесь и наслаждайтесь.
3. Мускатный орех
Витамин B6, фолиевая кислота, магний, кальций, железо, калий, марганец и другие минералы, которые необходимы для хорошего здоровья, в изобилии содержатся в мускатном орехе. Это может помочь предотвратить проблемы с пищеварением, улучшить кровообращение, уменьшить стресс, улучшить качество сна и избавиться от неприятного запаха изо рта из-за всех этих питательных веществ. Локешаппа говорит: «Это добавит дополнительную сладость вкусу и аромату вашего кофе».
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