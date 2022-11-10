Медики рассказали, чем замороженные лимоны полезнее свежих

В мякоти лимонных плодов содержатся различные кислоты, сахара, витамины А, В1 и В2, флавоноиды и другие вещества.

Многие знают, что лимоны в свежем виде обладают множеством полезных свойств. Но немногие слышали, что эти цитрусовые употреблять лучше в замороженном виде. Почему это может быть полезнее?

Об этом сообщает Ukr.Media.

Следует заметить, что эти фрукты отлично подходят для процесса замораживания. Есть несколько способов заморозки: можно помещать их в морозильную камеру в целом виде, либо заморозить только дольки или стружку, либо же – отдельно цедру. В процессе замораживания лимона его сок структурируется. Благодаря этому свойству жидкость, содержащаяся в этом фрукте, усваивается в организме скорее обычного.

Есть ли польза?

Возможно, вы удивитесь, но при шоковой заморозке ценные вещества, содержащиеся в этом фрукте, умножаются во много раз. Такой поразительный эффект достигается благодаря структурированию витаминов Е и С.

При замораживании процессы окисления останавливаются, благодаря чему свободные радикалы не размножаются. Это способствует замедлению процесса старения.

Сок лимона в замороженном виде гораздо быстрее усваивается организмом. Витамин С останавливает развитие вирусов, что положительно отражается на иммунитете. Важно понимать, что лимоны после заморозки приобретают противомикробные и противовирусные свойства. В таком виде этот фрукт можно добавлять в пищу для профилактики болезней.

«Курсор» писал ранее, что лимоны прекрасно подходят к салатам, чаям, различным прохладительным напиткам, десертам. А еще они могут играть роль в снижении сахара в крови, и их можно употреблять при диабете.