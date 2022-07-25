Медики рассказали что произойдет с организмом, если часто есть лимоны

Лимоны прекрасно подходят к салатам, чаям, различным прохладительным напиткам, десертам. А еще они могут играть роль в снижении сахара в крови, и их можно употреблять при диабете.

Лимоны — кладезь витаминов и микроэлементов. В них мало калорий и мало сахара, а их польза для организма неоценима.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Средний лимон весит от 50 до 60 граммов и содержит только около 1,5 грамма сахара.

Гликемический индекс лимона составляет 34, поэтому он считается фруктом с низким гликемическим индексом.

Врач напомнила, что лимон считается фруктом с относительно высокой пищевой и лечебной ценностью.

Он богат лимонной кислотой, которая может способствовать секреции инсулина и играть роль в снижении уровня сахара в крови. Однако лимоны могут играть только вспомогательную роль, а не заменять лекарства.

Стоит отметить, что эриоцитрин — это особый ингредиент, содержащийся в лимонах, которого нет в других фруктах и овощах.

Эриоцитрин — природный антиоксидант, который уменьшает чрезмерное подкисление жира в печени, почках и крови, регулирует кислотно-щелочной баланс организма, предотвращает осложнения сахарного диабета, — добавила доктор Гарсиа. Потому она с уверенностью уверяет, что при регулярном потреблении лимонов ваше самочувствие и здоровье улучшится.

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