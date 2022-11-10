Медики рассказали, как отреагирует организм, если полностью отказаться от мяса

Отказавшись от мяса, вы обнаружите много пользы для своего здоровья. Речь идет о нормализации обмена веществ и пищеварения, защите от болезней, улучшении состояния кожи, а также снижении веса и уровня холестерина.

Ученые предложили ознакомиться с изменениями, которые произойдут после исключения этого продукта из рациона.

Об этом пишет eatthis.com.

Прежде всего, уйдет лишний вес. Исследование, опубликованное в научном журнале американской Академии питания и диетологии, отметило пользу вегетарианской диеты. У тех, кто ее придерживался, наблюдалась средняя потеря веса на 3,4 кг. Готовя еду из множества овощей, фруктов, цельного зерна и бобов, удастся легче и быстрее похудеть, чем если придерживаться других режимов питания.

Снижение холестерина. Мета-анализ, опубликованный в журнале Nutrition Reviews, показал, что вегетарианские диеты на растительной основе связаны с более низким уровнем общего холестерина по сравнению с обычным питанием.

Здоровый кишечник. Кишечник того, кто не ест мясо, будет чище, чем у человека, который его ежедневно потребляет, заявляет диетолог Сьюзен Такер. Большинство мяса происходит от животных, которым дают гормоны и антибиотики. Веганы и вегетарианцы отдают предпочтение большому количеству клетчатки, фитонутриентов и антиоксидантов, которые поддерживают чистоту всей системы.

Согласно исследованию, опубликованного в журнале Nutrition, было установлено следующее: вегетарианцы имеют более низкие показатели неправильной передачи сигналов инсулина, приводящих к метаболическому синдрому и диабету.

Улучшение состояния кожи. Кожа может отражать то, насколько «счастлива» ваша пищеварительная система. У людей, которые едят много растений, она будет в лучшем состоянии. Антиоксиданты, клетчатка и минералы в растительной диете помогают ежедневно выводить токсины, способствуя ее оздоровлению.

Снижение риска заболеваний. Заменив мясо более полезными альтернативами, вы защитите себя от различных сердечных заболеваний, факторов риска сердечно-метаболического обмена и некоторых видов рака. К такому выводу пришли ученые, проводя исследование трех групп адвентистов седьмого дня (христианской конфессии, члены которой воздерживаются от употребления мяса).

Их результаты в отношении здоровья являются еще одним доказательством преимущества употребления большего количества клетчатки. Кроме того, антиоксиданты, содержащиеся в фруктах и овощах, защищают от болезней сердца. Другие исследования также показали, что мясоеды имеют повышенный риск аппендицита, хронических воспалений и заболевания почек.