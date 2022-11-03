Медики рассказали, как питаться после 40 лет, чтобы сохранить здоровье и привлекательную внешность

После 40 лет следует задуматься об изменении рациона, в его обязательно включить как можно больше натуральной растительной пищи и убрать жирные и жареные продукты.

Скорость метаболизма, свойственного организму, снижается с возрастом, и это обстоятельство влияет на появление излишних жироотложений, избыточного веса. Это негативно отражается на внешности и самочувствии человека.

Об этом пишет Страна здоровья.

Если в возрасте после 40 лет человек ест то же, что и десять лет назад, при этом ведет малоподвижный образ жизни, он с большой вероятностью прибавит в весе. После рубежа в 40 лет у мужчин снижается выработка тестостерона, у женщин может начаться менопауза. На этом фоне обменные процессы еще больше замедляются, говорят врачи.

Людям этого возраста рекомендовано уменьшать калорийность повседневного рациона. Мужчинам лучше не употреблять более 1800 ккал в течение дня, женщинам – более 1300 ккал. Кроме того, важно пить достаточно воды.

В рацион после 40 лет нужно обязательно вводить продукты, стимулирующие рост полезной кишечной микрофлоры.

Важно помнить, что бактериальный состав также претерпевает «возрастные» изменения — снижается концентрация полезных микроорганизмов (бифидобактерии, лактобациллы, анаэробы). В этой связи ослабевает способность организма сопротивляться инфекциям. Из-за таких изменений следует добавить про- и пребиотики, а также продукты ферментации, например, квашеную капусту.

Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.