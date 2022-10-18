Медики рассказали, как улучшить память после 50 лет

Люди после 50-летнего возраста часто жалуются на то, что с каждым годом память становится только хуже. Это может происходить по многим причинам. Но исправить ситуацию можно, если придерживаться нескольких советов.

Об этом сообщает издание Zdorovia.

Физическая активность

Люди с высокой физической активностью меньше жалуются на проблемы с запоминанием. А все потому, что для нормальной работы мозга нужно хорошее кровообращение. При занятиях спортом циркуляция крови становится лучше, мозг начинает получать больше полезных веществ и работает лучше.

Правильное питание

Очень часто причиной плохой памяти может стать нехватка элементов, которые вы не получаете с пищей. Поэтому следует пересмотреть свой рацион и наладить его. Специалисты рекомендуют есть больше рыбы, поскольку в ней содержится много омега-3 жирных кислот, способствующих улучшению работы мозга.

Чаще отдыхайте

Возможно, причиной ухудшения памяти именно переутомление. Именно поэтому необходимо уделить больше внимания тому, сколько вы отдыхаете и сколько работаете. Правильный режим сна и отдыха не только поможет вернуть хорошую память, но и благотворно отразится на работе всего организма. Возможно, самое время отложить все дела в сторону и немного отдохнуть.

Тренируйте память

Причиной потери памяти может стать низкая активность полушарий мозга. Только случается она по вашей вине. Мозг очень любит, когда ему приходится решать всевозможные задачи. И так же любит, когда этого делать не нужно. В обоих случаях он привыкает, и если его никак не задействовать, то и память будет только хуже. Начните изучать языки, любимые стихи или просто решайте задачи на логику, разгадывайте судоку.

«Курсор» писал ранее, что по словам ученых, женская память превосходит мужскую.