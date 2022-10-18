Медики рассказали, как улучшить память после 50 лет

16:03, Сегодня
Общество
человеческий мозг изображение
Фото: canva.com

Плохая память – это не проблема, если следовать нескольким советам.

Люди после 50-летнего возраста часто жалуются на то, что с каждым годом память становится только хуже. Это может происходить по многим причинам. Но исправить ситуацию можно, если придерживаться нескольких советов.

Об этом сообщает издание Zdorovia.

Физическая активность

Люди с высокой физической активностью меньше жалуются на проблемы с запоминанием. А все потому, что для нормальной работы мозга нужно хорошее кровообращение. При занятиях спортом циркуляция крови становится лучше, мозг начинает получать больше полезных веществ и работает лучше.

Правильное питание

Очень часто причиной плохой памяти может стать нехватка элементов, которые вы не получаете с пищей. Поэтому следует пересмотреть свой рацион и наладить его. Специалисты рекомендуют есть больше рыбы, поскольку в ней содержится много омега-3 жирных кислот, способствующих улучшению работы мозга.

Чаще отдыхайте

Возможно, причиной ухудшения памяти именно переутомление. Именно поэтому необходимо уделить больше внимания тому, сколько вы отдыхаете и сколько работаете. Правильный режим сна и отдыха не только поможет вернуть хорошую память, но и благотворно отразится на работе всего организма. Возможно, самое время отложить все дела в сторону и немного отдохнуть.

Тренируйте память

Причиной потери памяти может стать низкая активность полушарий мозга. Только случается она по вашей вине. Мозг очень любит, когда ему приходится решать всевозможные задачи. И так же любит, когда этого делать не нужно. В обоих случаях он привыкает, и если его никак не задействовать, то и память будет только хуже. Начните изучать языки, любимые стихи или просто решайте задачи на логику, разгадывайте судоку.

«Курсор» писал ранее, что по словам ученых, женская память превосходит мужскую. 

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.