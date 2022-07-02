Ученые узнали о неожиданной опасности чая в пакетиках

Специалисты из канадского Университета Макгилла тщательно проанализировали состав чайных пакетиков и выяснили, что в процессе заваривания чая в чашке может оказаться около 11 млрд микрочастиц и 3 млр наночастиц пластика.

Об этом пишет grodno24.

Главная проблема в том, что для производства чая в пакетиках многие производители используют пластиковые пакетики вместо бумажных.

В рамках исследования изучались образцы чайных пакетиков четырех известных брендов, и все они, как выяснилось, выделяли в напиток частицы микропластика.

Пока специалисты не могут однозначно сказать, какое именно влияние на человеческий организм оказывает микропластик. Но ранее ВОЗ опубликовала доклад, в котором говорилось, что обнаруженные частицы микропластика в питьевой воде на данном этапе не представляют серьезной опасности для здоровья человека. Но все же информации об этом виде пластика пока еще очень мало.

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