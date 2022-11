Медики рассказали, какой напиток ускоряет старение вашей кожи

Ученые выяснили, что употребление 8 или более порций алкогольных напитков в неделю может повлиять на внешний вид вашей кожи.

Об этом говорится в отчете, опубликованном в The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology.

Эксперт Эми Гудсон пишет, что алкоголь может негативно повлиять на естественную гидратацию кожи. В результате кожа становится более тонкой и сухой с возрастом (внутреннее старение), и внешние факторы могут это ускорить. Из-за эффекта обезвоживания алкоголя он может способствовать старению кожи, если употреблять его в больших количествах, Гудсон.

Помимо этого, было обнаружено, что мужчины, регулярно употребляющие большое количество алкоголя, имеют больше проблем со сном. А это с течением времени могут привести к ускоренному старению.

Обильное потребление алкоголя также связано с обострением симптомов общих заболеваний кожи, в частности экзема, псориаз и розацеа, предупредили специалисты.

