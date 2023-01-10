Эксперты назвали автомобили, владельцы которых ими больше всего недовольны

Американский потребительский гигант Consumer Reports опубликовал результаты своего ежегодного исследования удовлетворенности новыми автомобилями.

Для сбора данных Consumer Reports использует комплексные опросы, рассылаемые десяткам тысяч подписчиков. Из них владельцев новых автомобилей (которые должны представить документы, подтверждающие, что они действительно являются владельцами нового автомобиля рассматриваемого типа) просят оценить количество неисправностей автомобиля, обслуживание, которое они получили от дилера, и многое другое. Среди прочего, абонентов спрашивают, насколько они довольны автомобилем и порекомендовали бы они другим приобрести аналогичный автомобиль. Опрос касается автомобилей только для американского рынка, но есть немало моделей, актуальных и для нас.

Неудивительно, что большинство автомобилей, которыми владельцы были больше всего довольны в 2022 году, — это внедорожники. Chevrolet Corvette получил высшие баллы: 94% респондентов заявили, что снова купят американский спортивный автомобиль.

За ним последовал культовый Porsche 911 с 90% удовлетворенных клиентов. Хотя это далеко не дешево, водители, кажется, считают, что машина стоит каждого доллара.

88% владельцев заявили, что снова купят следующие шесть машин, получившие одинаковый балл: электропикап Rivian R1T, Hyundai Ioniq 5, Polestar 2, небольшой пикап Ford Maverick (в его гибридной версии), Toyota GR86 и Subaru BRZ. После них с небольшим отрывом расположились Kia Telluride и Toyota RAV4 Prime Hybrid с 87%.

Последними в первой десятке были Mazda MX-5 Miata и Dodge Challenger (86% владельцев заявили, что купят их снова).

Рейтинг машин, которые меньше всего удовлетворяли своих владельцев, возглавил Volkswagen Atlas Cross Sport. Только 38% владельцев заявили, что купят его снова. К сожалению, журнал не привел основных причин, по которым люди недовольны автомобилем.

Интересно, что автомобили премиум-класса также попали в антирейтинг: только 39% владельцев заявили, что снова купят Mercedes GLB, 45% — Mercedes GLA. В рейтинг вошел Infiniti Q50, который получил 40% удовлетворенности владельцев.

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