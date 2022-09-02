Медики рассказали, кому и в каких случаях следует отказаться от хлеба

Несмотря на то, что хлеб богат на различные витамины и полезные вещества, его стоит ограничить в рационе некоторым людям.

Хлеб полезный и питательный продукт, потому что содержит много витаминов групп В, Е, РР, А, а также обладает рядом полезных свойств. Но эксперты не рекомендуют злоупотреблять продуктом определенной категории людей.

Об этом сообщает Politeka.

Диетический состав у хлеба богатый и он стимулирует работу кишечника. Но его не рекомендуют в больших колдичествах людям с кислотозависимыми заболеваниями: гастритами, язвенными болезнями, отчасти панкреатопатией.

Кроме того, в пшенице, ячмене, овсе, в макаронных изделиях, в кашах быстрого приготовления и цельнозерновых продуктах, содержится глютен. Это специальный белок, который опасен для здоровья человека при целиакии и аллергия на пшеницу.

В каких случаях стоит задуматься об отказе от продуктов, содержащих глютен?

Боли в животе после еды

Всякий раз, когда вы съедаете немного спагетти, хлеба, или сдобы, вы чувствуете боль в животе, тошноту и даже судороги. Как отмечают врачи, это наиболее распространенный симптом — но в то же время его чаще всего игнорируют, поскольку большинство не связывают боль и употребление именно продуктов, содержащих глютен.

Потеря веса

Один из главных симптомов целиакии — постоянная потеря веса. Дело в том, что из-за повреждения кишечника пища, которую мы едим, не усваивается в должной мере — вес снижается.

Сухая кожа

Очень много людей, страдающих повышенной чувствительностью к глютену, говорят о сухости кожи. Также часто отмечают склонность к экземе, сыпи, образование угрей и акне.

«Курсор» писал ранее, как правильно выбирать хлеб.