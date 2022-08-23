Диетологи дали советы, как правильно выбирать хлеб

Половину от зерновых в рационе человека должны составлять цельнозерновые продукты, поэтому нет нужды убирать из своего меню хлеб.

Качество хлеба должно быть на самом высоком уровне. Речь идет не только о его вкусовых характеристиках, но и о его влиянии на наше здоровье.

Об этом говорится в материале портала «Страна здоровья».

Так, по мнению экспертов, половину от зерновых в рационе человека должны составлять цельнозерновые продукты, поэтому нет нужды убирать из своего меню хлеб. В день можно съесть один ломтик, это примерно 30 граммов.

«На что обращаем внимание при покупке хлеба? В принципе, можно есть любой хлеб, здесь все зависит от ваших предпочтений. Но лучше выбирать отрубной, в составе которой есть цельнозерновая мука», — говорится в материале.

Диетологи также настоятельно рекомендуют внимательно ознакомиться с составом покупаемого хлеба.

«На первых позициях должна быть цельнозерновая мука. Смотрите, есть ли среди ингредиентов сахар. Он должен стоять в конце», — советуют эксперты. И делают вывод: в общем, найти качественный хлеб в магазине сегодня очень сложно. Идеальный вариант — выпекать самостоятельно.

Как ранее писал Курсор, несмотря на то, что существует множество вариантов здорового хлеба, есть один тип — обработанный, сладкий, — который стоит избегать в рационе. По словам диетологов, белый хлеб из рафинированного зерна и хлеб с добавлением сахара запрещены.

Очищенное зерно было лишено большей части питательных веществ и клетчатки во время обработки. Ваше тело очень быстро расщепляет рафинированные зерна на сахара. Затем они быстро всасываются в кровь. На самом деле это ненамного лучше, чем есть чистый сахар.

Также Курсор сообщал о единственном виде хлеба, который мешает худеть.