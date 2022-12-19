Медики рассказали, на какие проблемы со здоровьем указывает тяга к сладостям

Медики говорят, что употребление сладких продуктов придает быстрый заряд энергии, но расплачиваться за злоупотребление тортиками, конфетами и сладкими напитками придется здоровьем и фигурой. Что с нами не так, когда нет сил отказаться от сладкого?

Об этом рассказывает гастроэнтеролог, гепатолог Александра Яковлева.

Специалист отметила, что чрезмерная любовь к шоколаду или пирожным часто становится поводом для шуток и даже для самоиронии. Однако за зависимостью от сладостей могут скрываться не просто особенности вкусовых предпочтений, а дефицит важных для организма веществ и микроэлементов. Поэтому если вы и дня не можете представить себе без конфет или сладкой газировки, кусочка шоколадки — стоит подумать, не пора ли посетить врача.

Не секрет, что сладкое поднимает настроение и дает положительные эмоции. Не случайно, когда мы грустим, нам часто хочется съесть именно шоколадку, а не соленый огурец или куриную ножку. Дело в том, что шоколад содержит аминокислоту триптофан. Она помогает бороться со стрессом и повышенной утомляемостью, а также стимулируют выработку гормонов счастья — серотонина и дофамина. Если тяга к шоколадкам стала слишком сильной, а вы хотите отказаться от этого сладкого лакомства, есть менее сладкие и более полезные варианты.

В этом случае заменить шоколад можно на шпинат, картофель, молочные продукты, яйца, мясо птицы, лосося или скумбрию

Справиться с дефицитом триптофана также могут умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе и соблюдение четкого режима сна. Если постоянная тяга к сладкому сопровождается упадком сил, плаксивостью и перепадами настроения — можно пропить курс препаратов триптофана. Однако прежде стоит обязательно проконсультироваться с врачом.

Кроме этого, пристрастие к сладкому может быть признаком нехватки хрома. Это вещество помогает контролировать уровень гормона инсулина и защищает организм от резких колебаний уровня сахара крови, а это крайне важно для профилактики сахарного диабета.

Важно отметить, что чем больше мы едим сладостей, тем более ярко выраженным становится дефицит хрома. Переизбыток сахаросодержащих продуктов ускоряет его вымывание из организма.

«Курсор» писал ранее, что диетолог Дарья Русакова не рекомендует увлекаться сладостями, иначе это грозит серьезными проблемами со здоровьем. Но есть люди, которым сложно отказаться от различных вкусностей. Что в таком случае делать?