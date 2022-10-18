Медики рассказали, почему не стоит терпеть головную боль

Большинство людей время от времени испытывает головную боль, но не все принимают лекарства, чтобы облегчить симптомы. Но это ошибочное решение.

Об этом сообщает NIH.

Эксперты говорят, что большинство видов головной боли не вызваны какими-либо опасными расстройствами. Но есть симптомы, которые действительно могут указывать на тяжелые заболевания мозга, например, инфекции, воспаления или кровотечения. Они нуждаются в скорейшем вмешательстве, и, если ничего не делать, могут привести к смерти.

Нужно немедленно обращаться к врачу, если головная боль:

появилась внезапно и через минуты или даже секунды стала такой сильной, как никогда раньше;

появилась вместе с высокой температурой и скованностью шеи;

сопровождается спутанностью сознания, обмороком, приступом судорог;

началась после физической нагрузки или травмы головы;

усиливается со временем;

усиливается при изменении положения тела, кашля, смеха;

Если таких красных флажков нет, это не означает, что боль можно переждать и претерпеть. Медики отмечают, что бездействие может оказать очень негативное влияние на ваше здоровье. В частности, избегание лечения головной боли приведет к тому, что вы будете испытывать симптом дольше, и это может сделать приступы более частыми.

Кроме этого, при некоторых видах боли, например, мигрени, лекарства имеют большую эффективность в начале приступа. Поэтому медики и производители обезболивающих отмечают: какой класс препаратов вы бы не выбрали, чем раньше примете их, тем больше шансов, что приступ будет слабее и быстрее пройдет.

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