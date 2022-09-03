Простые советы, которые помогут избавить от зубной боли

Доктор Кристиан Франк назвал продукты и средства, с помощью которых можно снять зубную боль, если нет возможности быстро пойти к стоматологу.

Зубная боль одна из самых сильных и коварных, а, чтобы ее успокоить, нужно идти к стоматологу, а не всегда есть такая возможность. Особенно, если она застала вас врасплох, например, ночью. Доктор Кристиан Франк рассказал, что в таких случаях могут выручить простые и доступные средства.

Об этом сообщает издание Healthline.

Специалист отметил, что можно прополоскать ротовую полость солевым раствором. Такая жидкость поможет временно снять боль, а еще будет способствовать заживлению ран. Приготовить раствор просто: 0,5 ч. л соли на полстакана тепловой воды.

Если соли у вас не нашлось, то можно сделать раствор из соды. Пропорции одинаковые. Полощите ротовую полость по 5 минут дважды в день.

Унять зубную боль поможет и перекись водорода. Размешайте ее в равных долях с водой и прополощите рот. Это поможет снять воспаление и уменьшить кровотечение десен.

Еще один способ — холодный компресс. Заверните кубик льда в сухое полотенце и приложите к коже возле пораженного места на несколько минут.

Также можно воспользоваться чесноком. Этот овощ обладает антибактериальным эффектом. Зубчики чеснока раздавите в пасту и приложите к больному зубу.

«Курсор» писал ранее, что почему появляется боль в зубах после пломбирования.