Диетолог рассказал, кому запрещено употреблять топленое масло

Топленое масло богато витаминами, омега-жирными кислотами и антиоксидантами. Оно имеет широкий спектр преимуществ для здоровья, но вы также должны знать, что не всем следует его есть.

Health Shots связались с Хари Лакшми, консультантом-диетологом/нутрициологом больницы материнства в Ченнаи, чтобы обсудить, является ли топленое масло правильным выбором для всех и кому следует избегать его употребления.

Вот 5 состояний здоровья, при которых вам следует избегать топленого масла:

1. Если у вас аллергия на молоко

Поскольку топленое масло является молочным продуктом, люди с аллергией на молоко не могут его есть или должны употреблять его в умеренных количествах. Такие симптомы, как сыпь, крапивница, рвота или диарея, скорее всего, появятся при употреблении топленого масла.

2. Не для сердечников

Присутствие окисленного холестерина в топленом масле может увеличить риск различных заболеваний, включая болезни сердца. Из-за наличия жирных кислот он увеличивает риск сердечных приступов. На самом деле, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить потребление насыщенных жиров до уровня менее 7 процентов.

3. Заболевания печени

Топленое масло не является причиной проблем с печенью, но если у вас уже есть заболевания, связанные с печенью, такие как желтуха, ожирение печени, желудочно-кишечные боли, вам следует избегать его, поскольку оно может вызвать серьезные проблемы с органами. Однако употребление топленого масла со строгой умеренностью не создает проблем для печени.

4. Люди с ожирением

Если вы придерживаетесь диеты для похудения, вполне достаточно двух чайных ложек топленого масла в день. Но если вы увеличите его потребление, это может привести к увеличению веса.

5. Беременные женщины с проблемами пищеварения

Хотя некоторые люди считают топленое масло слабительным, оно также может быть трудным для переваривания. Поэтому вам следует избегать его или употреблять с осторожностью, если вы регулярно испытываете проблемы с пищеварением, такие как расстройство желудка, вздутие живота или запоры. Беременным женщинам рекомендуется уменьшить потребление топленого масла, потому что они часто испытывают расстройство желудка и вздутие живота.

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