Медики рассказали про преимущества 30-минутной прогулки

Один из самых простых способов держать себя в форме и жить дольше – это вести активный образ жизни.

Ученые говорят, что привести свою фигуру в порядок и улучшить здоровье можно с помощью простого способа — физической активности. Многие даже не представляют, какую пользу для здоровья может оказаться ежедневная 30-минутная прогулка.

Об этом сообщает издание News 18.

Исследователи говорят, что такой вид физической активности помогает облегчить менструальные боли, поэтому во время спазмов стоит 15-30 минут пройтись и подышать свежим воздухом.

Также пешие прогулки улучшают настроение, они освежают разум и улучшают концентрацию внимания. Психологи говорят, что ходьба по улице может даже облегчить симптомы депрессии и снизить тревожность.

Кроме этого, пешие прогулки снижают риск развития диабета, потому что во время ходьбы улучшается выработка инсулина в организме. Если у вас высокий риск развития диабета или он у вас уже есть, короткая прогулка после каждого приема пищи будет весьма полезна.

По словам медиков, еще ходьба облегчает боль в суставах. Различные исследования показали, что прогулки продолжительностью не менее 15 минут или около часа в неделю могут облегчить боль при артрите у пожилых людей.

«Курсор» писал ранее, чтобы подкорректировать фигуру, многие люди начинают активнее заниматься спортом, но бывают случаи, когда результат от тренировок совершенно незаметный. Медики говорят, что есть пять ошибок, из-за которых вы не теряете вес.