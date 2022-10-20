Медики назвали пять ошибок, из-за которых спорт не помогает похудеть

Чаще всего потерять вес мешают незначительные на первый взгляд ошибки.

Чтобы подкорректировать фигуру, многие люди начинают активнее заниматься спортом, но бывают случаи, когда результат от тренировок совершенно незаметный. Медики говорят, что есть пять ошибок, из-за которых вы не теряете вес.

Об этом сообщает Times Now.

Непоследовательность

Заниматься спортом нужно каждый день и спустя некоторое время интенсивность тренировок стоит усиливать, в противном случае, это не принесет желаемых результатов. Эксперты советуют начинать с тренировок по 30-45 минут в день.

Отсутствие разминки

Разминка подготавливает тело к тренировке, а ее отсутствие может сделать его скованным, а недостаточно эластичные мышцы помешать эффективно выполнять некоторые виды упражнений.

Низкий уровень влаги в организме

Не забывайте поддерживать водный баланс, потому что вода освежает организм и помогает регулировать работу мышц, а также кровеносной системы. А вот обезвоживание делает тренировки неэффективными, плюс ко всему, вызывает ухудшение самочувствия.

Отсутствие отдыха

Для восстановления мышц требуется отдых, без него они не смогут эффективно работать. Правильный отдых может сделать тренировки более эффективными.

Неправильное питание

Если хотите избавиться от лишних килограмм, тогда проследите за рационом питания. Расход калорий не должен превышать их потребление. Несбалансированное питание может привести как к излишней потере, так и к избыточному набору веса.

«Курсор» писал ранее, какие советы помогают быстро похудеть.