Медики рассказали, в каких случаях вареный рис может навредить здоровью

Эксперты также напомнили, что нельзя сочетать рис с продуктами, в которых много жира и с цитрусовыми.

Рисовая крупа считается диетической, однако некоторые виды риса могут навредить организму. Кроме того, вареный рис может стать источником токсичных веществ.

Об этом сообщает Zdorovia.

Опасность риса состоит в том, что если после приготовления его быстро не убрать в холодильник, он может стать практически отравленным. Медики предупреждают, что в зернах риса содержатся споры бактерии Bacilius cereus, которые находятся в спящем состоянии и просыпаются от контакта с водой.

Даже в готовом виде микроорганизмы продолжают оставаться активными и выделять токсичные вещества. Поэтому вареным рисом можно даже отравиться. Ведь горячий рис никто в холодильник не ставит, а значит каждый раз, употребляя остывший рис, мы рискуем своим здоровьем.

Чтобы уберечь себя и не дать микробам размножаться, после варки рис нужно как можно быстрее спрятать в холодильник. Хранить готовый рис можно не более 2-х дней.

Рис противопоказано есть при травмах слизистой внутренних органов и при диабете. Белый рис часто приводит к аллергии, поэтому хроническим аллергикам следует наблюдать за своим самочувствием.

Нельзя сочетать рис с продуктами, в которых много жира и с цитрусовыми. Рис наделен большим количеством быстрых углеводов, поэтому людям с лишним весом от этой крупы лучше отказаться. При врожденной склонности к запорам любой рис нужно есть осторожно и не слишком часто.

«Курсор» писал ранее, что белый рис может стать причиной развития сахарного диабета.