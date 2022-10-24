Белый рис может стать причиной развития сахарного диабета — медики

Белый рис в последние годы все чаще причисляют к продуктам питания вредным для здоровья. Он может спровоцировать лишний вес. А новое исследование показало, что употребление риса связано с высоким уровнем сахара в крови.

В недавно завершенном научном эксперименте приняли участие порядка 130 тысяч добровольцев из 21 стран Европы, Северной и Южной Америки, Африки, а также из Китая, Бразилии и Индии. Исследование длилось на протяжении 10 лет. Его результаты позволили обнаружить еще одно негативное свойство белого риса.

Дело в том, что потребление этого продукта увеличивает риск развития сахарного диабета. В процессе измельчения и полировки риса значительная часть питательных веществ, в том числе витамина B, удаляется. Вместе с тем белый рис обладает высоким гликемическим индексом, что и приводит к скачку уровня сахара в крови.

Ранее исследование, проводившееся около 8 лет назад при участии 45 тысяч добровольцев, позволило ученым выяснить, что риск сахарного диабета увеличивается на 11% у тех людей, которые часто употребляют в пищу белый рис. Однако этот показатель менялся в зависимости от страны, в которой проводился эксперимент.

Чтобы понять, в чем причина, в своем новом исследовании группа специалистов выбрала участников из 21 страны. В итоге оказалось, что чаще всего болели сахарным диабетом в странах Южной Азии, где белый рис является одним из основных продуктов питания. Кроме того дополнительный анализ показал, что именно в этом регионе проживает наибольшее количество людей с генетической предрасположенностью к диабету, а также тех, кто ведет образ жизни способствующий появлению этой болезни. На фоне высокого потребления риса жители южноазиатских государств потребляют малый объем клетчатки, молочных продуктов и мяса. Их рацион состоит на 80% преимущественно из углеводов.

Таким образом, люди, которые имеют генетическую предрасположенность к сахарному диабету, должны сократить потребление белого риса или заменить его нешлифованным коричневым рисом. Кроме того следует вести здоровый образ жизни и сделать свой рацион питания максимально разнообразным и полезным.

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