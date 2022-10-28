Медики составили список самых полезных продуктов для завтрака

Завтрак – это самый важный прием пищи за день, который нельзя пропускать. При этом обязательно поесть в первый час после пробуждения.

Только при условии, что ваш завтрак будет обогащен всеми необходимыми полезными веществами, у вас будет достаточно энергии на целый день. Важным аргументом во время выбора завтрака является и то, что именно первый прием пищи влияет на метаболизм и заставляет его работать намного быстрее.

Об этом пишет znaj.

Медики назвали 5 лучших продуктов, из которых непременно стоит начать свой день.

Цельные злаки чрезвычайно богаты клетчаткой, которая необходима для работы нашего кишечника. Кроме этого, в них много пищевых волокон, которые помогут нам подольше быть сытыми и снизят риск перекусить вредными калорийными закусками. Лучше всего выбрать овсяную кашу, цельнозерновой хлеб, батончики из злаков. Именно эти продукты стоит обязательно добавить к своему завтраку.

Йогурт нужно есть как можно чаще, а особенно на завтрак. Кальций, которого очень много в молочных продуктах, способствует снижению веса. Важно отметить, что отдавать предпочтение нужно йогуртам с большим содержанием белка и следить, чтобы в его состав не входили сахар и искусственные подсластители.

Фрукты — важные продукты в рационе каждого человека, есть их необходимо каждый день и в любое время, однако именно для снижения веса предпочтение стоит отдавать фруктам в первой половине дня. Для этого идеально подходит завтрак. Дело в том, что продукты, которые мы употребляем в первой половине дня активно перерабатываются в энергию.

Вода признана лучшим напитком утром, особенно с лимонным соком. Стакан такой воды советуют выпивать после пробуждения. Это поможет вашему метаболизму, а также наполнит вас энергией и сохранит ощущение сытости в течение дня. Кроме этого, стакан воды утром нейтрализует ночное обезвоживание, ведь пока мы спим, организм теряет до 400 мл жидкости!

Яйца. Не важно каким способом вы их приготовите, яйца на завтрак это всегда отличная идея! Именно они богаты белком, в них много витамина D и множество других необходимых витаминов и микроэлементов, которые так необходимы нашему организму. Два яйца в день – необходимый минимум для поддержания красоты и здоровья.