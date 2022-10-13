Министры открыли строительство спорного канатного моста на гору Сион в Иерусалиме

Министр по делам Иерусалима Зеев Элькин, министр туризма Йоэль Развозов и мэр Иерусалима Моше Лион поучаствовали в церемонии закладки первого камня канатного моста на гору Сион в Иерусалиме.

Фонд «Город Давида» укрепил свои неоднозначные позиции в исторической долине Енном, проведя церемонию закладки фундамента веревочного моста, который соединит гору Сион, чуть ниже стен Старого города, с преимущественно палестинским районом Абу-Тор.

Об этом 13 октября сообщает Times of Israel.

Элкин сказал, что проект, являющийся частью более широкой инициативы по превращению пасторальной долины в туристическое место, укрепит ощущение «безопасности и управления» в этом районе и поможет добраться до Старого города. Лайон сказал, что мост позволит «свободно и безопасно передвигаться» между хребтами по обе стороны ущелья.

Против проекта ориентировочной стоимостью около 20 миллионов шекелей (5,6 миллиона долларов) выступают левые некоммерческие организации Peace Now, Emek Shaveh и Bimkom, а также палестинцы. Первые двое безуспешно подали петицию против разрешения на строительство моста, утверждая, что оно было дано закулисно и в ускоренном порядке без каких-либо консультаций с общественностью.

Первые двое безуспешно подали петицию против разрешения на строительство моста, утверждая, что оно было дано закулисно и в ускоренном порядке без каких-либо консультаций с общественностью. Сари Крониш из Bimkom — Planners for Planning Rights заявила, что мост никак не поможет удовлетворить насущные жилищные и другие потребности местных палестинских жителей.

Подвесной мост присоединится к растущему списку других объектов в долине, продвигаемых правым фондом, который работает над увеличением еврейского присутствия в бассейне Старого города Иерусалима и вокруг него и известен на иврите как Ир Давид и его аббревиатура, Элад. К ним относятся образовательная ферма, кемпинг и центр для посетителей. Последний все еще находится в стадии строительства, рядом с парковкой Иерусалимского променада на Армон ха-Нацив.

Внизу, в долине, большая часть которой является частью национального парка Иерусалимские стены, были проложены дорожки и невысокие стены для поддержки нового террасного земледелия, а также посажены деревья с системами капельного орошения.

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