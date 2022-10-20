Минобразования и Союз учителей подписали соглашение о повышении зарплат педагогам

Учителя в Израиле могут ожидать повышения заработных плат. Министерство финансов, министерством образования и Союзом учителей провели соответствующие консультации.

Представители ведомств договорились о реализации планов в ближайшей перспективе.

Об этом сообщает 20 октября Maariv.

Участники обсуждений договорились о необходимости повышения выплат. Их уровень будет зависеть от квалификации сотрудников образовательных учреждений.

В конце серии длительных дискуссий между министерством финансов, министерством образования и союзом учителей министр финансов Авигдор Либерман, министр образования Ифат Шаша Битон и генеральный секретарь Союза учителей Яффе Бен Давид подписали соглашение между государство и Союз учителей. В договоре указаны и периоды реализации повышений.

Заработная плата преподавательского состава будет увеличена двумя частями: первую выплатят в январе 2023 года, она также включает ретроактивное возмещение с сентября 2022 года. Вторую часть планируют выплатить в сентябре 2023 год.

Ранее «Курсор» сообщал о результатах отчета министерства финансов. В нем сказано, что за последние три года количество молодых учителей, отказывающих от своей профессии значительно увеличилось.

В 2021 году число молодых учителей, которые ушли из системы образования, выросло на 60%. Это педагоги, которые в основном проживают в районах и округах, где ситуация на рынке труда благоприятная и позволяет людям бросить работу и в ближайшие сроки найти другую.

Данные отчета демонстрируют разницу между зарплатами молодых учителей и более опытных педагогов в стране составляет 29%. В связи с этим, представители правительства настаивают на том, чтобы молодым учителям в ближайшей перспективе повысили заработную плату.