Муниципалитет Иерусалима разработал план о сокращении количества незаконных парковок

Планируется построить парковочный комплекс. Часть зарезервируют для транспортных средств автошколы, чтобы было место забрать и высадить студентов. Если план действительно будет реализован, жители Иерусалима получат около 100 дополнительных парковочных мест в этом районе.

Об этом сообщает 8 октября Jerusalem Post.

Большое количество автомобилей для уроков вождения, припаркованных поблизости, увеличивают трафика. Это и является серьезной проблемой. Кроме того, после закрытия бульвара Шазар на улицы был переведен весь поток от въезда в город.

Суть реализации плана заключается в том, чтобы уменьшить пробки в городе и отдать приоритет общественному транспорту. Тем не менее, муниципалитет продолжает «говорить двумя голосами», когда речь заходит о дорожном движении и общественном транспорте в городе.

На площади Сафра в настоящее время избегают четкого ответа относительно платы за въезд в Иерусалим. Чиновники в муниципалитете говорят, что скоро это станет реальностью, с которой придется столкнуться.

Официальная позиция муниципалитета такова, что ничего не решится, пока не будут завершены работы по продлению Красной линии скоростного трамвая. Это означает, что только тогда, когда город предложит всем своим посетителям и работникам надлежащий общественный транспорт, будет место для этой платы. На данном этапе вопрос все же требует общественного обсуждения.

Ранее «Курсор» сообщал, что на улицах Эйлата изменили правила парковки. В этой локации появилась сине-белая разметка, которая будет указывать на то, что в этом месте парковка платная.