Мужчины получают больше дней отпуска, чем женщины

В то время как мужчины получают в среднем 14,6 дней отпуска в году, женщины получают только 13,3 дня.

Новое исследование показало, что сотрудники-мужчины не только получают в среднем на 10% больше дней отпуска, чем их коллеги-женщины, но и используют их на 33% чаще, чем женщины.

Об этом сообщает Walla.

Исследование было проведено по заказу израильского технологического стартапа Sorbet, новой инновационной платформы, используемой крупными организациями для управления и оптимизации дней отпуска своих сотрудников. В исследовании приняли участие 1 345 штатных сотрудников.

Исследование показывает, что женщины также редко пользуются предоставленными им отпускными днями: мужчины берут отпуск на 33% больше, чем коллеги-женщины.

По словам Виталя Эйлат-Рихеля, соучредителя и генерального директора Sorbet, сотрудники иногда не чувствуют себя комфортно, прося отпуск в компаниях, которые продвигают трудолюбивую и динамичную офисную среду, даже если они имеют право на это в рамках соглашения. Тем не менее «неприятное» чувство, связанное с просьбой об отпускных днях, гораздо более распространено среди женщин.

В то время как мужчины чаще получают и используют дни отпуска, женщины на самом деле берут больничные на 27% чаще, чем мужчины. Однако несоответствие в количестве дней по болезни, вероятно, связано с уходом за больными детьми или членами семьи — бремя, которое, скорее всего, ляжет на плечи женщины.

Исследование показало, что в настоящее время 55% всех дней отпуска вообще не используются сотрудниками. Одним из объяснений нехватки отпускных дней является гибридная модель работы, которая позволяет сотрудникам работать часть недели удаленно. 31% респондентов в опросе заявили, что им неудобно просить отпуск в этой новой гибридной рабочей среде, когда они все равно работают несколько дней в неделю из дома.

При это неполное использование дней отпуска создает финансовые проблемы для работодателей, поскольку работники имеют право на получение оплаты за неиспользованные дни отпуска. Это финансовое обязательство суммируется на организационном уровне: обязательства американских работодателей в связи с неиспользованными отпускными днями оцениваются в 318 млрд долларов, что на 17% больше, чем в 2019 году.